Тюмень, , 12:27 — REGNUM На фасадах тюменских школ, где учились воины, погибшие на Украине и республиках Донбасса во время спецоперации, память о них увековечат мемориальными досками. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на руководителя регионального отделения организации «Боевое Братство» Рауфа Садыкова.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы планируем организовать мемориалы для первых погибших. Это где-то 21 человек из Тюменской области», — сообщил изданию Рауф Садыков.

Деньги на мемориальные доски организация собирает самостоятельно. Участие «Боевого Братства» надеются также на помощь тюменских предприятий в создании и установке памятных досок героям спецоперации.