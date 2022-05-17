Тюмень, 17 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. На фасадах тюменских школ, где учились воины, погибшие на Украине и республиках Донбасса во время спецоперации, память о них увековечат мемориальными досками. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на руководителя регионального отделения организации «Боевое Братство» Рауфа Садыкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Сейчас мы планируем организовать мемориалы для первых погибших. Это где-то 21 человек из Тюменской области», — сообщил изданию Рауф Садыков.

Деньги на мемориальные доски организация собирает самостоятельно. Участие «Боевого Братства» надеются также на помощь тюменских предприятий в создании и установке памятных досок героям спецоперации.