Стокгольм, 17 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе работает специальная группа по выявлению целей в России, по которым могут быть нанесены ядерные удары в случае конфликта. Министр обороны ШвецииПетер Хультквист в настоящее время не может сказать, примет ли Швеция участие в работе этой группы или останется стоять в стороне. Об этом 17 мая сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Если мы все-таки в НАТО, то мы в НАТО и будем принимать участие в планировании по уничтожению населения России», — заявил в интервью SVTРольф Экеус, который был Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По его словам, после вступления в НАТО Швеция станет частью ядерной доктрины альянса и, как ожидается, будет участвовать в планировании того, как оружие массового уничтожения будет использоваться в конфликте.

«Если Швеция будет участвовать в таком в планировании, то, вероятно, довольно сложно будет убедить Россию воздержаться от применения ядерного оружия в случае конфликта», — предупредил Экеус.