Волгоград, 17 мая 2022, 12:29 — REGNUM Новый корпус Волгоградского областного онкодиспансера готовится к открытию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе администрации региона.
В лечебно-консультационном корпусе завершаются монтаж и пусконаладочные работы современного оборудования. Медучреждение укомплектовывают и кадрами — 237 врачей и медсестёр прошли дополнительную подготовку в передовых отечественных клиниках и за рубежом, основу коллектива составят воспитанники и представители ВолгГМУ.
В медучреждении расположится детская и взрослая поликлиники, пять операционных, диагностические кабинеты, малокомплектные палаты каждая с отдельным санузлом и телевизорами.