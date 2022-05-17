Калуга, , 13:07 — REGNUM В Калужской области с 1 июня подорожает проезд в электричках, сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

Электричка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Приказом ведомства утверждён экономически обоснованный тариф на услуги Центральной пригородной пассажирской компании. Стоимость проезда в одной тарифной зоне, включающей 10 км, увеличится до 29,6 рубля. Новый тариф на 1,2 рубля, или на 4,2% выше действующего.

Прежнее подорожание стоимости проезда железнодорожным транспортом в Калужской области было 1 июня 2021 года.

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