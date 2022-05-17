Калуга, 17 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 июня подорожает проезд в электричках, сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электричка

Приказом ведомства утверждён экономически обоснованный тариф на услуги Центральной пригородной пассажирской компании. Стоимость проезда в одной тарифной зоне, включающей 10 км, увеличится до 29,6 рубля. Новый тариф на 1,2 рубля, или на 4,2% выше действующего.

Прежнее подорожание стоимости проезда железнодорожным транспортом в Калужской области было 1 июня 2021 года.