Вашингтон, 17 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Хёрд высказалась относительно сокращения её экранного времени в картине «Аквамен 2». Об этом 17 мая пишет Entertainment Weekly.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джеймс Момоа и Эмбер Херд

Хёрд заявила в суде, что из-за дела против её бывшего мужа Джонни Деппа ей приходится «упорно бороться», чтобы не потерять работу в Голливуде. Актриса призналась, что в итоге она появится в «очень урезанной версии» оригинальной истории её персонажа в «Аквамене 2». По словам артистки, студия Warner Bros. вырезала «кучу сцен» с её участием.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что суммарно Хёрд появится на экране в новой части «Аквамена» всего на 10 минут. Поклонники Джонни Деппа требовали полного отстранения актрисы от участия в картине.

ИА REGNUM напоминает, что Джонни Депп подал в суд на Эмбер Хёрд и потребовал от неё $50 млн. Актёр обвинил бывшую супругу в клевете — причиной стала написанная артисткой статья, в которой она утверждала, что стала жертвой насилия.