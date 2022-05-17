Вашингтон, 17 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Новый косметический режим мессенджера Discord под названием Party («Вечеринка») серьёзно понижает производительность ПК. Об этом 17 мая сообщает журнал PC Gamer.

Gage Skidmore Discord

Пользователи заметили, что режим «съедает» значительную часть ресурсов процессора. По умолчанию Party Mode отключен, но люди, решившие его включить, заметили, что после этого значение показателя загрузки ЦП серьёзно выросло, у кого-то — до 30%.

Напомним, администрация Discord добавила Party Mode в мессенджер с поддержкой голосового общения в рамках празднования седьмой годовщины со дня релиза сервиса. Запуск Discord состоялся 13 мая 2015 года.