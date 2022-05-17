Сеул, , 12:23 — REGNUM Избранный президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта выразил надежду на продолжение тесного экономическое сотрудничества с Южной Кореей, в том числе в инвестиционном секторе. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Восточный Тимор Иван Шилов © ИА REGNUM

В телефонном интервью агентству глава Восточного Тимора отметил, что обе стороны уже давно поддерживают свои отношения. Он также акцентировал внимание на том, большое количество выходцев из Восточного Тимора работают в этой восточноазиатской стране.

Жозе Рамуш-Орта выразил надежду, что южнокорейские предприятия и банки увеличат объём инвестиций в Восточный Тимор, особенно в сельскохозяйственный сектор. Он также предложил расширить сотрудничество в сфере профессионального образования, добавив, что таким образом у жителей Восточного Тимора появится больше возможностей работать в Южной Корее.

Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта во второй раз избран президентом государства, которое стремится стать 11-м членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В настоящее время около 2600 человек из Восточного Тимора работают в Южной Корее.