Стокгольм, 17 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. 17 мая в Стокгольме проходит совместная пресс-конференция короля ШвецииКарл XVI Густава и президента ФинляндииСаули Ниинистё. По словам шведского монарха, решение Швеции вступить в НАТО является «историческим», передает телеканал SVT.

Bengt Nyman Король Швеции Карл XVI Густав в 2018 году

«Швеция намерена присоединиться к оборонному альянсу НАТО одновременно и по согласованию с Финляндией. Это исторический выбор, который мы делаем плечом к плечу с братской страной», — заявил король.

Отмечается, что Карл XVI Густава не стал давать политических оценок решению двух стран.

«Наши две страны сталкиваются с рядом проблем. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это ставит нашу встречу в более серьезные рамки, но также несет в себе возможности для достижения консенсуса и углубленного сотрудничества, чтобы вместе стать еще сильнее», — сказал монарх.