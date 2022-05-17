Казань, 17 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов прибыл 17 мая с однодневным визитом в Чечню. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Vk.com Министр культуры Чечни Айшат Кадырова и глава Татарии Рустам Минниханов

Встречал делегацию из Татарии в международном аэропорту «Грозный» глава Чечни Рамзан Кадыров.

В рамках рабочей поездки стороны обсудят ряд вопросов, запланировано подписание документов. Известно, что одним из делегатов от Татарии стал генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Встретил в грозненском аэропорту имени А. Кадырова долгожданного гостя — Рустама Минниханова», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, министр культуры Чеченской республики Айшат Кадырова в мае посетила Татарию.

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