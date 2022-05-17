Петриня, Хорватия, 17 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович 16 мая принял участие в церемонии отправки 37-го хорватского контингента из Петринье в Косово в рамках миссии КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН). Об этомсообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Damir Sencar Зоран Миланович

Миланович подчеркнул, что Косово является международно признанным государством, и заявил, что Сербия, не признавая это, отрицает реальное положение вещей.

При этом хорватский президент отметил, что его страна не намерена причинять ущерб, ее целью является компенсация нанесенного Косово ущерба. В церемонии отправки также принял участие глава генерального штаба хорватской армииРоберт Хрань и командующий хорватской армиейБорис Шерич.