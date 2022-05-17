* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В связи с сообщениями об убийствах мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Тахаре и Баглане, командир Фронта сопротивления Афганистана призвал международные правозащитные организации беспристрастно расследовать убийства в этих районах. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Халид Амири, один из командиров Фронта национального сопротивления Афганистана в Панджшере, написал на своей страничке в соцсети, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили «военные преступления и преступления против человечности» после поражения на поле боя.

«Талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы совершили военные преступления и преступления против человечности после того, как за последние несколько дней уступили силам сопротивления на поле боя», — отметил он.

Амири утверждает, что более 200 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены в боях с Фронтом сопротивления.

Халид Амири добавил, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали, бросили в тюрьмы, пытали и казнили многих мирных жителей в Панджшере, Андарабе и Варсадже, включая детей и стариков». Он также говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) врывались в дома людей и использовали их в качестве опорных пунктов, а также убивали домашний скот.

В последние дни силы Фронта сопротивления предприняли атаки на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных провинциях Панджшер, Тахар и Баглан.

Правозащитники в последние дни обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в широкомасштабных нарушениях международного гуманитарного права в некоторых частях северного Афганистана.

После сообщений об убийствах мирных жителей Ричард Беннетт, специальный докладчик ООН по правам человека, заявил, что были опубликованы видео, аудиофайлы и отчёты об «очень тревожных нарушениях прав человека в Панджшере, Баглане и Тахаре», которые нуждаются в дополнительном подтверждении. Он подчеркнул, что следит за ситуацией.

Беннетт начал свой визит в Афганистан для обзора положения в области прав человека. Планируется, что он доложит о результатах своего визита Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН.