Москва, 17 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях — это вопиющий случай, заявил 17 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Когда Трампа заблокировали, он потерял, наверное, где-то больше 130 миллионов человек… Это чуть меньше, чем население РФ. Это, конечно, совершенно вопиющий случай… Говоря об информационных войнах, я, наверное, забыл вам сказать, что они ведутся не только против нас. Они воюют друг с другом, с другими странами», — сказал Песков на марафоне «Новые горизонты» общества «Знания».

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали в январе 2021 года. Это произошло после того, как в ходе протеста против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, сторонники Трампа на какое-то время захватили Капитолий.