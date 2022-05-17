Москва, , 12:18 — REGNUM Тяговая электроподстанция уничтожена в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области. Об этом 17 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Электроподстанция maxmann

Он сообщил, что уничтоженная тяговая электроподстанция обеспечивала доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и других западных стран.

Кроме того, ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили два пункта управления и узел связи украинских вооружённых формирований, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также уничтожено 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Угледара и Константиновки ДНР.

В результате ударов выведены из строя 68 единиц военной техники, уничтожены более 470 националистов.