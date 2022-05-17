17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 16:18 — REGNUM Запорожский город Мелитополь, известный вкуснейшей черешней, находится под контролем российских войск с начала марта. Как сегодня живётся в этом красивом, уютном городе — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM Александра Полегенько.

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня на улицах Мелитополя почти ничего не напоминает о том, что в феврале 2022-го в городе было беспокойно.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чистые улицы, газоны, бурно распустившаяся весенняя зелень, в парках много гуляющих горожан, в том числе с детьми, работают аттракционы.

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Парк Горького. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Повсюду кипит работа коммунальщиков, город приводят в порядок после зимы. В числе главных забот — состояние воинских мемориалов: их красят и подновляют.

Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа коммунальной службы. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа коммунальной службы. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Буквально сразу после установления над Мелитополем контроля российских войск в городе открылся Ледовый дворец. Сегодня здесь катаются дети, даже создана собственная хоккейная команда.

Ледовый дворец. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ледовый дворец. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ледовый дворец. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Ледовый дворец. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ледовый дворец. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ледовый дворец. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бассейн. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бассейн. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бассейн. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Постепенно возобновляется и торговля в городе — работают продовольственные магазины и даже цветочные киоски.

Уличный рынок в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уличный рынок в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Уличный рынок в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уличный рынок в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пока жителям города необходима гуманитарная помощь — её доставляют из России и адресно развозят наиболее нуждающимся горожанам.

Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM