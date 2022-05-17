Александр Полегенько,
17 мая 2022, 16:18 — REGNUM Запорожский город Мелитополь, известный вкуснейшей черешней, находится под контролем российских войск с начала марта. Как сегодня живётся в этом красивом, уютном городе — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM Александра Полегенько.
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сегодня на улицах Мелитополя почти ничего не напоминает о том, что в феврале 2022-го в городе было беспокойно.
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Главная площадь Мелитополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Чистые улицы, газоны, бурно распустившаяся весенняя зелень, в парках много гуляющих горожан, в том числе с детьми, работают аттракционы.
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Парк Горького. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Повсюду кипит работа коммунальщиков, город приводят в порядок после зимы. В числе главных забот — состояние воинских мемориалов: их красят и подновляют.
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мемориал погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа коммунальной службы. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа коммунальной службы. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Буквально сразу после установления над Мелитополем контроля российских войск в городе открылся Ледовый дворец. Сегодня здесь катаются дети, даже создана собственная хоккейная команда.
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ледовый дворец. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бассейн. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бассейн. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бассейн. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Постепенно возобновляется и торговля в городе — работают продовольственные магазины и даже цветочные киоски.
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уличный рынок в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пока жителям города необходима гуманитарная помощь — её доставляют из России и адресно развозят наиболее нуждающимся горожанам.
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Адресная доставка гуманитарной помощи. Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM