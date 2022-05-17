Москва, , 12:17 — REGNUM На месте старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова появятся 32-этажные дома. Об этом сообщается на сайте Министерства строительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект по комплексному развитию территории старого аэропорта предполагает строительство современного жилого микрорайона. Площадь застраиваемой территории — без малого 370 гектаров, объём планируемого строительства — почти 2,8 млн кв. метров.

«Микрорайон запланирован как один из самых высотных в Ростове-на-Дону, предельные параметры для его жилой застройки составят 32 этажей. Жилыми домами разрешено застроить до 40% территории», — говорится в сообщении ведомства.

На территории микрорайона предполагается построить десять детских садов по 250 мест каждый, пять школ по 1500 мест, две поликлиники на 350 и 600 посещений в смену, стоматологию на 150 посещений в смену, подстанцию скорой медицинской помощи и отдельную детскую поликлинику.

60% территории отведут под общественно-деловую зону, где разместят библиотеки, дом культуры, шесть спорткомплексов, два храма, часовню, филармонию и театр кукол имени Былкова. Также будет создан «Правительственный квартал», куда переедет часть министерств Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что территорию старого аэропорта на проспекте Шолохова застроят жилыми домами и другими объектами до конца 2040 года. Развитие территории воздушной гавани пройдёт в четыре этапа: до 2028 года, до 2032 года, до 2035 года и до 2040 года. На территории будущего микрорайона снесут нежилые зданий и дороги, не годные к эксплуатации.

Окончательный проект застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова пока не представлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова был закрыт весной 2018 года после того, как новая воздушная гавань «Платов» была запущена за пределами областного центра — в станице Грушевской Аксайского района. О том, что на территории бывшего аэропорта построят новый микрорайон, стало известно ещё несколько лет назад. Согласно первоначальному проекту, на территории воздушной гавани предполагалось построить около 4 млн кв. метров недвижимости.

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