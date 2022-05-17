Москва, 17 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. На месте старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова появятся 32-этажные дома. Об этом сообщается на сайте Министерства строительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Проект по комплексному развитию территории старого аэропорта предполагает строительство современного жилого микрорайона. Площадь застраиваемой территории — без малого 370 гектаров, объём планируемого строительства — почти 2,8 млн кв. метров.

«Микрорайон запланирован как один из самых высотных в Ростове-на-Дону, предельные параметры для его жилой застройки составят 32 этажей. Жилыми домами разрешено застроить до 40% территории», — говорится в сообщении ведомства.

На территории микрорайона предполагается построить десять детских садов по 250 мест каждый, пять школ по 1500 мест, две поликлиники на 350 и 600 посещений в смену, стоматологию на 150 посещений в смену, подстанцию скорой медицинской помощи и отдельную детскую поликлинику.

60% территории отведут под общественно-деловую зону, где разместят библиотеки, дом культуры, шесть спорткомплексов, два храма, часовню, филармонию и театр кукол имени Былкова. Также будет создан «Правительственный квартал», куда переедет часть министерств Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что территорию старого аэропорта на проспекте Шолохова застроят жилыми домами и другими объектами до конца 2040 года. Развитие территории воздушной гавани пройдёт в четыре этапа: до 2028 года, до 2032 года, до 2035 года и до 2040 года. На территории будущего микрорайона снесут нежилые зданий и дороги, не годные к эксплуатации.

Окончательный проект застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова пока не представлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова был закрыт весной 2018 года после того, как новая воздушная гавань «Платов» была запущена за пределами областного центра — в станице Грушевской Аксайского района. О том, что на территории бывшего аэропорта построят новый микрорайон, стало известно ещё несколько лет назад. Согласно первоначальному проекту, на территории воздушной гавани предполагалось построить около 4 млн кв. метров недвижимости.

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