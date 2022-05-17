Оренбург, 17 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Оренбурге последние звонки в школах пройдут в очном формате. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

Для выпускников девятых классов торжественные линейки состоятся 18 мая. В 2022 году выпускниками станут 9044 девятиклассника. Образовательным учреждениям рекомендовано проводить торжества на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Родителям разрешено присутствовать на праздничных линейках. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Последние звонки для выпускников 11 классов пройдут 25 мая.