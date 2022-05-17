Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Ушедшую с российского рынка американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonalds заменят его аналоги, в том числе российские, считает ведущий брокер на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга KNRU Полина Фиофилова.

Ресторан McDonald’s на улице Рубинштейна в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, если бы McDonalds действительно ушел, то на рынке случился бы настоящий бум из-за большого количества высоколиквидных помещений. Однако сеть продала свой бизнес в РФ, а это значит, что в точках, где она ранее работала, появятся новые заведения похожего типа, но под другим брендом.

«На наш взгляд, продажа бизнеса относительно хороший шаг, так как позволит сохранить рабочие места, сохранить поставщиков и прочих договорённостей, — сказала Фиофилова. — В целом уход компании McDonalds повлияет на рынок аренды, так как они заключали очень жёсткие договора с привязкой к проценту с товарооборота и повторить эти условия вряд ли кто-то сможет».

Также эксперт уточнила, что занять все освободившиеся помещения американской сети фастфуда не сможет ни один игрок этого рынка.

«Если это будет несколько компаний, то здесь уже можно говорить про названия. Так, например, один из поставщиков McDonalds компания «Мираторг» ранее говорила о планах открытия бургерных, возможно, что частично точки отойдут «Теремку», также стоит сказать про «Токио-сити», которые активно пытались повторить меню американского фастфуда», — отметила брокер.

По ее мнению, если отбросить то, что McDonalds — это системообразующий игрок, то его уход — это не абсолютный негатив, а новые возможности для российских компаний занять эту нишу.

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