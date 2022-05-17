Ярославль, 17 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2023–2024 годах планируют расчистить участок русла реки Сары, впадающей в озеро Неро — крупнейшее в регионе. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru река Сара

«Расчистка русла необходима для предотвращения обмеления, заиливания и зарастания водного объекта. Эти работы помогут улучшить экологическое состояние реки и качество воды в ней, что немаловажно, поскольку Сара является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка Поречье-Рыбное. Работы по расчистке — необходимое направление реализации задач нацпроекта «Экология», — рассказал заместитель председателя Правительства региона Артем Молчанов.

Контракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен. На эти цели из федерального бюджета выделено 4,5 млн рублей. Исполнитель — московская компания «Экотектор». Разработка документации должна быть завершена к концу апреля 2023 года.

Попытки очистить впадающие в Неро реки и само озеро уже предпринимались ранее. Правда, в 2019 году работы завершились обвинительным приговором в отношении директора подрядчика. Следствие и суд решили, что в ходе работ было совершено мошенничество на сумму 54 млн рублей. Такой ущерб понёс бюджет в результате приёмки невыполненных работ.