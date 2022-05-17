Москва, 17 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Запад пытается сдержать процессы, связанные со снижением его влияния в мире. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Они могут какое-то время действительно достигать своей цели. Запад судорожно, я бы даже сказал, в агонии пытается эти процессы — действия РФ в защиту своих законных интересов, — сдержать. Но жизнь возьмёт своё, и у меня здесь нет никаких сомнений в том, что мир будет многополярным», — заявил Лавров.

«Не будут крупные уважающие себя страны мириться с той ролью, которую им хочет отвести Запад — роль послушных статистов», — подчеркнул он.