Майкоп, 17 мая 2022, 12:15 — REGNUM Адыгее предоставлены денежные средства из федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения. В апреле 2022 года было выделено свыше 132 млн рублей. Еще одна субсидия в размере 60 млн рублей распределена на днях, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Первая субсидия будет направлена на поддержку медорганизаций для оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе заболевшим COVID-19, вторая — на приобретения медоборудования для реабилитационных отделений.