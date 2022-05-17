Майкоп, 17 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Адыгее предоставлены денежные средства из федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения. В апреле 2022 года было выделено свыше 132 млн рублей. Еще одна субсидия в размере 60 млн рублей распределена на днях, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Windons В больнице

Первая субсидия будет направлена на поддержку медорганизаций для оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе заболевшим COVID-19, вторая — на приобретения медоборудования для реабилитационных отделений.

«Полученные средства пойдут на обновление оборудования в поликлиническом звене для амбулаторного лечения и реабилитации. В следующем году средства будут направлены на модернизацию оборудования в ряде больниц для реабилитации в стационарных условиях», — написал глава республики в своем Telegram-канале.