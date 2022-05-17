Москва, , 12:15 — REGNUM В 2022 году на территории Москвы планируется построить 19 школ и 37 детских садов. Об этом 17 мая в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава города отметил, что строительство соцучреждений на территории Москвы идёт без перерывов. С начала 2022 года уже введены в эксплуатацию 3 школы и 13 детских садов. Причем около половины детсадов построены в развивающихся районах Новой Москвы.

«Большой вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят инвесторы», — отметил Собянин.

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