Симферополь, , 12:14 — REGNUM Почти 154 тысячи жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины прибыли в Крым с 18 февраля, сообщили 17 мая в пресс-службе правительства Республики Крым.

Один из пунктов временного размещения в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

«С 18 февраля 2022 года с территорий Донецкой и Луганской Народных республик и Украины (по данным Пограничной службы ФСБ России) через пункты пропуска на территорию Республики Крым прибыли 153 984 человек, из них 20 668 детей», — говорится в сообщении.

С 8 апреля по 16 мая в Крыму было принято 8 764 заявления от временных переселенцев на получение единовременной материальной помощи, выплаты получили 6 707 человек.

По данным зампредседателя совета министров РК — министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, в Крыму 204 предприятия выразили готовность принять на работу вынужденных переселенцев. Всего заявлено 2 619 рабочих мест, в том числе 10 32 рабочих места — с предоставлением жилья. Больше всего сотрудников требуется на предприятиях санаторно-курортной сферы и в сфере обрабатывающего производства.

По данным Управления по вопросам миграции МВД России по Республике Крым, на 16 мая трудоустроены 258 человек из числа временных переселенцев.