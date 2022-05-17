Москва, , 12:12 — REGNUM В выходные в девяти регионах России прошли местные выборы. Кампании проводились в конкурентной среде и при высоком уровне общественного контроля, отметили эксперты НОМ. Большинство мандатов в муниципальных кампаниях получили кандидаты от «Единой России». Причины высокого результата партии объяснили региональные эксперты НОМ.

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Республика Саха (Якутия)

Кандидат от партии «Единая Россия» Э. Платонов с результатом 39, 24% лидировал на досрочных выборах главы Анабарского национального (Долгано-эвенкийского) улуса. В выборах приняли участие 61,47% избирателей.

По словам политолога, кандидата исторических наук Ольги Парфеновой, итоги выборов не вызывают удивления.

«Кандидат возглавляет энергетическую компанию. Анабарский национальный улус — это северный район, для северян работа энергетической компании является жизненной необходимостью. Кроме того, победитель — местный уроженец, он давно работает в районе», — рассказала эксперт. Явка на выборах, отметила она, достаточно высока, потому что избиратели севера «всегда активны».

Республика Адыгея

Довыборы в Совет народных депутатов Майкопа завершились победой двух кандидатов от партии «Единая Россия» — З. Баговой (88%) и Н. Бражниковой (83,58%).

Как отмечает доктор политических наук, заведующая кафедрой теории государства и права и политологии Адыгейского государственного университета, член Общественной палаты региона Зуриет Жаде, кампания прошла при высоком уровне конкуренции — участвовали кандидаты от ЛДПР и КПРФ.

«Безусловно, победа «Единой России» во многом связана с основательно проведенной информационной кампанией и уверенным политическим весом партии в регионе. Нарушений в ходе проведения выборов выявлено не было», — подчеркнула профессор.

Архангельская область

В Архангельской области явка на довыборах в Собрание депутатов Няндомского муниципального района составила 5,4% (216 человек). Победила кандидат от партии «Единая Россия» Чайка Наталья (39,3% избирателей). Как рассказал член Общественной палаты Архангельской области Евгений Шевчук, победитель регулярно размещала информацию на платной площадке в районной газете «Авангард». Также были распечатаны и разосланы листовки с информацией о кандидате.

«Кроме того, кандидата в районе люди хорошо знают лично. Непарламентские партии по-прежнему не проявляют инициатив на местных выборах и не выдвигают кандидатов, они не интересуются муниципальным уровнем выборов», — обратил внимание эксперт.

Приморский край

На выборах депутатов Думы Кавалеровского муниципального округа победителями стали 12 кандидатов от партии «Единая Россия», три самовыдвиженца, один кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и один представитель от КПРФ. Явка на выборах составила 22,18% (4501 человек).

Политолог, эксперт НОМ Елена Герман подчеркнула большой интерес парламентских партий к этим выборам и высокую конкурентность прошедшей кампании.

«Впервые за всю историю выборных процессов на территории Кавалеровского муниципального округа стать депутатами изъявили желание 88 кандидатов, при условии, что мест всего 17. В целом выборы можно назвать конкурентными и победу одержали известные своей работой в районе кандидаты из числа парламентских партий и самовыдвиженцев», — рассказала она.

Саратовская область

На довыборах депутатов Советов г. Балаково и г. Маркса Саратовской области победили кандидаты от партии «Единая Россия»: А. Першуков (69,10%) и В. Фокеева (60,11%) голосов избирателей соответственно.

Итоги выборов, поделился мнением профессор кафедры истории, политологии и социологии СГЮА, член Общественной палаты региона, эксперт НОМ Иван Коновалов, наглядно показывают, предпочтения жителей.

«Победили кандидаты, которые активно встречались с жителями, принимали их жалобы, работали, что называется, «на земле», а не делали онлайн заявления», — объяснил эксперт. При этом выборы были конкурентными: своих кандидатов выдвинули две парламентские политические партии, но основная масса кандидатов пошла в качестве самовыдвиженцев. Интересно, что некоторые из них в предыдущих кампаниях участвовали под партийными знамёнами КПРФ и партии «Яблоко».

Мониторинг местных выборов также проводил федеральный эксперт НОМ Олег Иванников. Он встретился с региональными общественниками и экспертами, представителями облизбиркома и ТИКов. Эксперт дал хорошую оценку организации избирательной системы в регионе, а также отметил значимость вовлечённости наблюдателей и экспертов. Волгоградская область

На выборах глав Новонадеждинского, Рыбинского и Степновского сельских поселений победили кандидаты от партии «Единая Россия» (О. Нагорная и В. Сергеева) и самовыдвиженец (А. Егоров) соответственно.

«Результаты выборов на местном уровне в небольших населённых пунктах зависят не столько от качества проведения предвыборной кампании и активности кандидата в период кампании, сколько от того, знают ли кандидата по его прежним делам избиратели в регионе и имеет ли он доброе деловое имя среди жителей. В этой связи итоги выборов вполне объяснимы», — считает политолог, эксперт НОМ Марина Ускова .

На всех участках, добавила эксперт, находились наблюдатели от Общественной палаты Волгоградской области, жалоб не было. Среди избирателей, что очень ценно и значимо, были долгожители и ветераны труда.

Краснодарский край

Главой Передовского сельского поселения Отрадненского района избрана самовыдвиженец Елена Фольгерова, за которую проголосовало 67,52% избирателей (551 человек).

Профессор Кубанского государственного университета, эксперт НОМ Андрей Баранов убеждён, что победа кандидата-самовыдвиженца объясняется прагматичным подходом жителей к выбору кандидата: «На выборах соревнуются в первую очередь не идеологические программы, а конкретные личности с обещаниями конкретных практических дел».

Дистанция между избирателями и кандидатами, отметил эксперт, тоже иная, сближенная: зачастую граждане хорошо знают кандидатов по прямому общению, по их делам. Именно поэтому, по мнению эксперта, два партийных представителя — от ЛДПР и КПРФ уступили независимому кандидату. По данным председателя СПЧ при губернаторе Краснодарского края, эксперта НОМ Андрея Зайцева, в течение дня голосования в ТИК и УИК обращений о нарушении законодательства не поступало.

«В выборах главы Передовского сельского поселения Отрадненского района приняли участие представители всех возрастов, что называется, «от мала до велика». Старейший житель хутора Ильич, которому исполнилось 93 года, по традиции самостоятельно пришёл на свой избирательный участок (38-40), чтобы отдать свой голос за достойного кандидата», — рассказал эксперт.

Омская область

На довыборах депутата Совета Полтавского муниципального района победила самовыдвиженец О. Мороз (51,96%). Явка составила 16, 09% избирателей (383 человека). Большинство голосов на выборах депутатов Совета Новоильиновского сельского поселения набрали самовыдвиженец Сергей Кравченко (72,73%) и кандидат от партии «Единая Россия» Крестина Хилькова (20,83%). В выборах приняло участие 27,99% (264 человека). Мониторинг кампании проводила член ОП Омской области, профессор, член-корреспондент РАО Надежда Чекалева.

«На выборах действительно была конкуренция, участие принимали кандидаты от партий ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия» и несколько самовыдвиженцев. Нарушений не было. Избирательные комиссии действовали чётко и в соответствии с законом. Побеждают кандидаты, которые занимаются социально-гуманитарной сферой, умеют работать с человеком», — объяснила эксперт.

Самарская область

По всем пяти местным избирательным кампаниям в Самарской области победили кандидаты от партии «Единая Россия». В Красноглинском районе также одержал победу представитель ЛДПР. Доктор политических наук, профессор Самарского университета Ирина Андронова отметила, что победители представили достойную программу.

«Доверие к победившим кандидатам свидетельствует о доверии партии власти. В Самарской области хорошо действует программа по улучшению условий жизни, открытию новых рабочих мест, помощи людям, оставшимся без попечительства, социально незащищенным слоям населения», — сообщила эксперт.

По наблюдению Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, нарушений при проведении голосования и подсчета голосов избирателей не выявлено.