На муниципальных выборах в РФ лидирует «Единая Россия»
Москва, 17 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В выходные в девяти регионах России прошли местные выборы. Кампании проводились в конкурентной среде и при высоком уровне общественного контроля, отметили эксперты НОМ. Большинство мандатов в муниципальных кампаниях получили кандидаты от «Единой России». Причины высокого результата партии объяснили региональные эксперты НОМ.
Республика Саха (Якутия)
Кандидат от партии «Единая Россия» Э. Платонов с результатом 39, 24% лидировал на досрочных выборах главы Анабарского национального (Долгано-эвенкийского) улуса. В выборах приняли участие 61,47% избирателей.
По словам политолога, кандидата исторических наук Ольги Парфеновой, итоги выборов не вызывают удивления.
Республика Адыгея
Довыборы в Совет народных депутатов Майкопа завершились победой двух кандидатов от партии «Единая Россия» — З. Баговой (88%) и Н. Бражниковой (83,58%).
Как отмечает доктор политических наук, заведующая кафедрой теории государства и права и политологии Адыгейского государственного университета, член Общественной палаты региона Зуриет Жаде, кампания прошла при высоком уровне конкуренции — участвовали кандидаты от ЛДПР и КПРФ.
Архангельская область
В Архангельской области явка на довыборах в Собрание депутатов Няндомского муниципального района составила 5,4% (216 человек). Победила кандидат от партии «Единая Россия» Чайка Наталья (39,3% избирателей). Как рассказал член Общественной палаты Архангельской области Евгений Шевчук, победитель регулярно размещала информацию на платной площадке в районной газете «Авангард». Также были распечатаны и разосланы листовки с информацией о кандидате.
Приморский край
На выборах депутатов Думы Кавалеровского муниципального округа победителями стали 12 кандидатов от партии «Единая Россия», три самовыдвиженца, один кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и один представитель от КПРФ. Явка на выборах составила 22,18% (4501 человек).
Политолог, эксперт НОМ Елена Герман подчеркнула большой интерес парламентских партий к этим выборам и высокую конкурентность прошедшей кампании.
Саратовская область
На довыборах депутатов Советов г. Балаково и г. Маркса Саратовской области победили кандидаты от партии «Единая Россия»: А. Першуков (69,10%) и В. Фокеева (60,11%) голосов избирателей соответственно.
Итоги выборов, поделился мнением профессор кафедры истории, политологии и социологии СГЮА, член Общественной палаты региона, эксперт НОМ Иван Коновалов, наглядно показывают, предпочтения жителей.
Мониторинг местных выборов также проводил федеральный эксперт НОМ Олег Иванников. Он встретился с региональными общественниками и экспертами, представителями облизбиркома и ТИКов. Эксперт дал хорошую оценку организации избирательной системы в регионе, а также отметил значимость вовлечённости наблюдателей и экспертов. Волгоградская область
На выборах глав Новонадеждинского, Рыбинского и Степновского сельских поселений победили кандидаты от партии «Единая Россия» (О. Нагорная и В. Сергеева) и самовыдвиженец (А. Егоров) соответственно.
На всех участках, добавила эксперт, находились наблюдатели от Общественной палаты Волгоградской области, жалоб не было. Среди избирателей, что очень ценно и значимо, были долгожители и ветераны труда.
Краснодарский край
Главой Передовского сельского поселения Отрадненского района избрана самовыдвиженец Елена Фольгерова, за которую проголосовало 67,52% избирателей (551 человек).
Профессор Кубанского государственного университета, эксперт НОМ Андрей Баранов убеждён, что победа кандидата-самовыдвиженца объясняется прагматичным подходом жителей к выбору кандидата: «На выборах соревнуются в первую очередь не идеологические программы, а конкретные личности с обещаниями конкретных практических дел».
Дистанция между избирателями и кандидатами, отметил эксперт, тоже иная, сближенная: зачастую граждане хорошо знают кандидатов по прямому общению, по их делам. Именно поэтому, по мнению эксперта, два партийных представителя — от ЛДПР и КПРФ уступили независимому кандидату. По данным председателя СПЧ при губернаторе Краснодарского края, эксперта НОМ Андрея Зайцева, в течение дня голосования в ТИК и УИК обращений о нарушении законодательства не поступало.
Омская область
На довыборах депутата Совета Полтавского муниципального района победила самовыдвиженец О. Мороз (51,96%). Явка составила 16, 09% избирателей (383 человека). Большинство голосов на выборах депутатов Совета Новоильиновского сельского поселения набрали самовыдвиженец Сергей Кравченко (72,73%) и кандидат от партии «Единая Россия» Крестина Хилькова (20,83%). В выборах приняло участие 27,99% (264 человека). Мониторинг кампании проводила член ОП Омской области, профессор, член-корреспондент РАО Надежда Чекалева.
Самарская область
По всем пяти местным избирательным кампаниям в Самарской области победили кандидаты от партии «Единая Россия». В Красноглинском районе также одержал победу представитель ЛДПР. Доктор политических наук, профессор Самарского университета Ирина Андронова отметила, что победители представили достойную программу.
По наблюдению Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, нарушений при проведении голосования и подсчета голосов избирателей не выявлено.