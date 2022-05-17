Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 17 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 17 мая известила об окончании расследования уголовного дела в отношении директора образовательного учреждения, уличённого в мошенничестве с трудоустройством мнимых работников.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

По версии следствия, в 2014–2020 годах директор образовательного учреждения в Петровск-Забайкальском районе совершил хищение бюджетных средств, изготавливая поддельные приказы о фиктивном трудоустройстве на различные должности своих родственников, которые фактически трудовые функции не исполняли.

Кроме того, в этот же период времени он похищал денежные средства преподавателей образовательного учреждения, обманывая их об истинном размере заработной платы, принуждая отдавать ему часть своего заработка.

Общий объем причиненного преступлениями ущерба составил 1,9 млн рублей. По ходатайству органов предварительного расследования суд арестовал имущество обвиняемого на сумму более 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петровск-Забайкальский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное дело рассматривается в Алтайском крае. Теперь уже бывший директор социального учреждения в Бийске обвиняется в превышении должностных полномочий, растрате денежных средств с использованием служебного положения и служебном подлоге.

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