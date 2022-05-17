Москва, , 12:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против обмена ницистских преступников, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Нацистские преступники не должны подлежать обмену, это военные преступники и мы должны делать все, что они предстали перед судом», — заявил Володин, отметив, что это одна из целей специальной военной операции.

Он поддержал предложение депутата Госдумы от СРЗП Анатолия Вассермана и поручил подготовить протокольное поручение.

«Сдача боевиков нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это первый шаг к их освобождению путем обмена. Понятно, что обмен будет объявлен коллективным Западом победой Украины», — указал Вассерман.