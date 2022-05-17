Москва, , 12:12 — REGNUM Российские средства ВПО за сутки уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата, заявил 17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РЛС ПВО Vitaly V. Kuzmin

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лазовая, Большие проходы и Петровское Харьковской области, Старомизайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал он на брифинге.

Также в районе Чернобаевки Херсонской области были перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч», добавил он.