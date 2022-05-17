Оренбургский район, Оренбургская область, , 12:12 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области завершились поиски 11-летней Алисы. Девочка нашлась. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.

По данным полиции, девочка вернулась домой сама. Всё то время, что искали школьницу, она находилась у подруги в гостях.

Известно, что ранее девочка уже практиковала самовольные уходы. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Напомним, Алиса ушла из дома вечером 16 мая.

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