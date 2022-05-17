Москва, , 12:17 — REGNUM Украинские националисты нанесли удар по городу Херсону из реактивных систем залпового огня «Смерч», но все снаряды перехватили российские средства ПВО. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 17 мая на брифинге.

РСЗО «Смерч» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что удар по жилым кварталам Херсона националисты нанесли 16 мая с 10:00 до 11:00, выпустив десять снарядов. При этом российских войск в городе нет, о чём в Киеве хорошо знают.

«Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», — заявил Конашенков.

Он добавил, что с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 168 украинских самолётов и 125 вертолётов, 912 беспилотников, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники.

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