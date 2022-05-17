Красноярск, , 12:11 — REGNUM Около тысячи ландшафтных пожаров ликвидировали с начала 2022 года в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в краевом главке МЧС.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общая площадь всех палов травянистой растительности составила около 3500 га. По каждому случаю проводится проверка. Органы госпожнадзора возбудили почти 1200 дел об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, практически на всей территории Красноярского края действует особый противопожарный режим. Населению запрещено использовать открытый огонь на улице. Нарушителям грозят штрафы.

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