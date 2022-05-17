Москва, , 12:09 — REGNUM Стараются потреблять продукты здорового питания 72% российских семей. Об этом свидетельствует исследование, проведённое Роспотребнадзором совместно с исследовательским центром «Ромир».

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Чаще всего в семейном рационе питания присутствуют кисломолочные продукты, крупы, овощи и фрукты. К потреблению здоровых продуктов граждан побуждают их основных характеристик — в первую очередь повышенное содержание витаминов и минералов (53%), меньшее содержание жиров и углеводов (41%),

Также респондентов привлекают более лёгкая усвояемость продуктов здорового питания (32%), низкое содержание сахара (27%), возможность с пользой разнообразить рацион (27%) и помощь в снижении веса (26%).

В исследовании приняли участие мужчины и женщины из 220 городов России с населением от 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей России доля продуктов здорового питания. в рационе составляют 25-70%.

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