Газни, Афганистан, , 12:09 — REGNUM Вооружённые грабители убили человека по имени халифа Джума Насери в районе «Калайе-Шахада» города Газни в Афганистане и ранили его жену. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Грабители Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия

Источники сообщают, что Насери был племенным старейшиной из уезда Малистан и был представителем жителей района «Калайе-Шахада». Собеседник, не пожелавший назваться, сообщил ежедневной газете «Эттелаате-Руз», что инцидент произошел ночью, а после убийства дочь Джумы Насери впала в истерику.

Также сообщается, что грабители забрали деньги Джумы Насири. Источник говорит, что Насери сказал злоумышленникам, что узнал их, и после этого они выстрелили в него и его супругу.

Жители района «Калайе-Шахада» говорят, что ситуация в этом районе «тревожная», и что к вооружёнными ограблениями причастна разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, что ни один состоятельный человек в районе «Калайе-Шахада» не застрахован от нападения.

«Они каждый день проникают в дома, требуют денег, и грозят убить, если кто-либо поднимет шум», — сообщил собеседник.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни пока не дали комментариев.