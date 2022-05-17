Вашингтон, 17 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Актриса Эмбер Хёрд высказалась относительно своего обещания отправить на благотворительность $7 млн. Об этом 17 мая пишет Peopletalk.

GabboT Джонни Депп и Эмбер Хёрд

Во время судебного заседания актриса призналась, что действительно отправила не всю сумму на благотворительность, несмотря на свои общения. По словам Хёрд, причиной этого стали новые иски от бывшего супруга, актёра Джонни Деппа. «Я не смогла сделать это пожертвование, поскольку Джонни Депп подал на меня в суд в 2019 году. Я все еще собираюсь сделать это, но для этого нужно, чтобы он перестал судиться со мной», — объяснила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Эмбер Хёрд выиграла суд по делу о насилии против Джонни Деппа. Тогда она получила от актёра компенсацию в размере $7млн, которую пообещала разделить пополам и направить в две благотворительные организации. Позже представители Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) подтвердили, что актриса отправила им лишь $1,3 млн вместо обещанных $3,5.