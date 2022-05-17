Джакарта, 17 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Индонезии проходит демонстрация фермеров, выращивающих масличную пальму, сообщает CNN Indonesia.

Antoshananarivo Пальмовое масло

Полиция не приняла меры по организации дорожного движения вокруг места проведения демонстрации. Пробок в связи с этой акцией протеста пока нет.

В этой демонстрации приняли участие около 250 участников, включая фермеров, выращивающих пальмовое масло, а также детей фермеров, которые являются членами индонезийского студенческого форума пальмового масла.

Фермеры просят президента пересмотреть политику запрета на экспорт пальмового масла и сырья, поскольку это оказывает прямое влияние на цену.

Как сообщало ИА REGNUM, тест водителя пассажирского автобуса, который перевернулся в Индонезии, дал положительный результат на наркотики.

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