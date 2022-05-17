Мурманск, 17 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Специалисты Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области фиксируют повышенный спрос на финансовые продукты, сообщает региональное правительство.

Предприниматель

С начала весны предприниматели получили 125 микрозаймов на сумму 217,8 млн рублей. Получателями стали сто субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

По данным ведомства, наибольшим спросом пользуется займ на пополнение оборотных средств. На данный момент выдан 91 займ на 139, 4 млн рублей. 13 займов выдано для приоритетных отраслей и проектов — 4 в сфере рыбоводства, 5 в сфере общепита, 2 в сфере контрактов на выполнение услуг и продуктов, а также в сфере туризма.

«Кроме того, мы выдали первый займ на расширение действующей точки по сниженной ставке под 7% годовых по специальной целевой программе для предприятий общественного питания. А также 9 займов на 8,9 млн рублей без залога для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в фонде», — отметил директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области Андрей Дочкин.

Всего в период с 28 февраля по 13 мая специалистами фонда принято 114 заявок на займы общей суммой 204 млн рублей.

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