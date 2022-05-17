Москва, 17 мая 2022, 12:06 — REGNUM Вопрос обеспечения энергетической безопасности, возможности автономного функционирования энергосистемы Калининградской области решен, на площадке Балтийской АЭС заработает завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).
Он обратил внимание на то, что с учетом перспективы перехода стран Балтии в единую энергосистему ЕС была проведена большая работа по созданию необходимой инфраструктуры: строительство электростанций, трех парогазовых и одной угольной, выступающей в качестве резервной, созданию хранилища газа и плавучего терминала по приему СПГ, ПГРУ «Маршал Василевский» вместимостью грузовых танков 174 тыс. куб. м. По его словам, поставки угля и СПГ морским путем обеспечат бесперебойную работу электростанций даже в случае нарушений транспортировки газа в Калининградскую область через Литву по магистральному газопроводу.
«Сегодня установленная мощность электростанций региона почти в два раза превышает потребляемую. В последние годы Калининград уже не был импортером, а экспортером электроэнергии в Литву. В связи с наличием такого резерва необходимости в достройке Балтийской АЭС нет. Но есть проект строительства на ее площадке завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии», — сообщил Завальный.
Отраслевой интегратор Росатома по накопителям энергии и правительство Калининградской области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по размещению на территории Калининградской области производства литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии, указал глава профильного комитета Госдумы.
«Согласно ему, завод заработает на площадке Балтийской АЭС в 2026 году. Полная производственная мощность завода составит не менее 3 ГВтч в год. Литий-ионные батареи могут применяться не только в электробусах и электромобилях, но и в электросетевом комплексе, системах бесперебойного энергоснабжения и балансирования энергопотребления. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», — подчеркнул Завальный.
На фоне санкций и антироссийской политики Польши и Литвы возрастают энергетические риски для Калининградской области.
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