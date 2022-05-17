Москва, 17 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Вопрос обеспечения энергетической безопасности, возможности автономного функционирования энергосистемы Калининградской области решен, на площадке Балтийской АЭС заработает завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Павел Завальный

Он обратил внимание на то, что с учетом перспективы перехода стран Балтии в единую энергосистему ЕС была проведена большая работа по созданию необходимой инфраструктуры: строительство электростанций, трех парогазовых и одной угольной, выступающей в качестве резервной, созданию хранилища газа и плавучего терминала по приему СПГ, ПГРУ «Маршал Василевский» вместимостью грузовых танков 174 тыс. куб. м. По его словам, поставки угля и СПГ морским путем обеспечат бесперебойную работу электростанций даже в случае нарушений транспортировки газа в Калининградскую область через Литву по магистральному газопроводу.

«Сегодня установленная мощность электростанций региона почти в два раза превышает потребляемую. В последние годы Калининград уже не был импортером, а экспортером электроэнергии в Литву. В связи с наличием такого резерва необходимости в достройке Балтийской АЭС нет. Но есть проект строительства на ее площадке завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии», — сообщил Завальный.

Отраслевой интегратор Росатома по накопителям энергии и правительство Калининградской области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по размещению на территории Калининградской области производства литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии, указал глава профильного комитета Госдумы.

«Согласно ему, завод заработает на площадке Балтийской АЭС в 2026 году. Полная производственная мощность завода составит не менее 3 ГВтч в год. Литий-ионные батареи могут применяться не только в электробусах и электромобилях, но и в электросетевом комплексе, системах бесперебойного энергоснабжения и балансирования энергопотребления. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», — подчеркнул Завальный.

На фоне санкций и антироссийской политики Польши и Литвы возрастают энергетические риски для Калининградской области.

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