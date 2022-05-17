Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Решение Тбилисского городского суда вынести обвинительные приговор основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нику Гварамии вызывает сомнение, что грузинские власти привержены верховенству закона. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вызывающая тревогу практика выборочных расследований и судебных преследований против лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству», — заявили американские дипломаты.

В обращении отмечается, что это наносит ущерб евроатлантическим ценностям, которые декларируют в Грузии. Авторы заявления утверждают, что Вашингтон твёрдо стоит на позиции, что для демократии важны независимая судебная система и защита свободы СМИ.

«Вот почему мы постоянно призываем [грузинское] правительство провести существенные реформы для соблюдения этих фундаментальных демократических принципов», — говорится в обращении посольства.

Напомним, 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к 3,5 годам тюремного заключения. Главу канала признали виновным в растрате средств телекомпании «Рустави 2», когда тот был её генеральным директором.