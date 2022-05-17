Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Швеция задействует дипломатические инструменты для разрешения любых неясностей с Турцией по поводу вступления скандинавской страны в НАТО. Об этом 17 мая заявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг в эфире телеканала SVT.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментарии Дамберга поступили на следующий день после того, как лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна будет блокировать намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

«Прежде всего потребуется, чтобы некоторые более крупные страны, которые считают этот вопрос важным, также проявили себя», — подчеркнул Дамберг.

Финляндия также поддерживает дипломатические контакты с Турцией и ведет переговоры с несколькими странами, поэтому «причин для беспокойства нет». Об этом 16 мая в интервью газете Yle сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Турция хочет заполучить наше внимание, но проблемы можно решить с помощью дипломатии и переговоров», — сказала она.