Москва, 17 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области Украины уничтожена партия вооружения и военной техники из США и стран ЕС, подготовленные для отправки на Донбасс. Об этом сегодня, 17 мая, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Также, по его словам, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожен личный состав украинских резервных формирований.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие уничтожили резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 146 самолетов и 112 вертолетов.

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