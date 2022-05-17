Хельсинки, , 12:32 — REGNUM Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО. Таково мнение комитета по иностранным делам парламента страны, который час назад представил свой доклад после завершения длительных дебатов. Об этом 17 мая написала газета Yle.

Флаг Финляндии

Если будет представлен встречный законопроект, что ожидается, то в эдускунте состоится голосование. Когда оно будет завершено, решение парламента будет одобрено президентом страны.

Отмечается, что он сделает это удаленно, поскольку сейчас глава страны находится в Швеции.

После наложения визы Ниинистё будет считаться, что подготовительный процесс для подачи официальной заявки в Финляндии будет завершен и правительство страны приступит к ее оформлению.

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