Симферополь, , 12:02 — REGNUM Ещё семь пациентов с COVID-19 попали в больницы в Республике Крым за последние сутки, данные на утро 17 мая опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 16 мая, также сообщалось о госпитализации семь пациентов.

Коронавирус Rk.gov.ru

За сутки в регионе официально подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 38 человек. Подтверждена смерть одного пациента.

С начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 182 494 случая заражения коронавирусом, выздоровели 175 223 человека. Через больницы региона прошли 58 680 ковид-пациентов. Скончались от осложнений на фоне инфекции 5 266 человек.