Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Управление капитального строительства Новосибирской области 26 мая 2022 года планирует выбрать подрядчика на строительство школы на улице Большевистская в Новосибирске. Стартует тендер с начальной ценой 804 978 497,42 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Финансировать работы будут средствами областного бюджета. Завершить их должны в пять этапов не позднее конца октября 2022 года.

По данным публичной кадастровой карты, под школу отведен участок общей площадью 19 008 кв. м, кадастровой стоимостью — 53 385 657,05 рубля.

Уточняется, что подрядчик обязан обеспечить ведение на объекте видеонаблюдения «за ходом строительства объекта в непрерывном режиме с предоставлением удаленного подключения заказчика по web интерфейсу через «Интернет» для просмотра в непрерывном режиме».

Напомним, ранее в Новокузнецке дважды проводили торги, в рамках которых искали исполнителя на строительство школы. Начальная цена объекта составляла 1,8 млрд рублей. А в Туве отменили торги на общую сумму более 5 млрд рублей. Изначально на них планировали выбрать подрядчиков для возведения четырех образовательных объектов.