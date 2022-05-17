Москва, 17 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Накануне, 16 мая, началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 17 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что все нуждающиеся в медицинской помощи были направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдалась в плен. По его словам, это были десять человек военных с белыми флагами. По его мнению, выход боевиков означает, что силы ДНР додавливают противника.

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