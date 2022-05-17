Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор местному жителю, до смерти избившему пожилого отца. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Кулак Pavlofox

По данным следствия, осенью 2021 года родственники распивали вместе спиртное, после чего сын, опьянев, лёг спать. Через некоторое время он проснулся и увидел, что пожилой мужчина пьёт купленные им алкогольные напитки.

«Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина с силой нанёс отцу удары кулаками по голове и шее. В результате причиненных повреждений потерпевший спустя несколько дней скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

Ранее злоумышленник также до смерти забил мать, за что был судим. По итогам слушаний мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Бурятии избил до смерти мать, а через несколько лет — отца