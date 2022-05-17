Троицкий район, Алтайский край, , 12:01 — REGNUM Более 300 жителей Троицкого района подписали обращение, в котором известили о катастрофическом положении с медицинскими кадрами на селе, сообщила на своей странице в «ВКонтакте» депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»).

Медицина Rusevik.ru

«В ЦРБ Троицкого района нет невропатолога, эндокринолога, дерматолога, ЛОРа, кардиолога и прочих узкопрофильных специалистов, не хватает терапевтов. А теперь заявление на увольнение подали хирург и его супруга терапевт», — пишут жители села Троицкое в своём обращении.

По словам заявителей: причиной тяжелой кадровой ситуации в центральной районной больнице является конфликт специалистов с главным врачом — Фадиным К. Н.

«Главврач прилагает все усилия для того, чтобы не придать огласке тот факт, что районная больница в очередной раз теряет кадры по его вине», — пишут селяне. Они просят инициировать полную аудиторскую проверку в КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» на предмет дефицита кадров, правильность начислений заработной платы сотрудникам, расходования бюджетных средств, выделяемых ЦРБ. Отдельно селяне хотели бы сохранить в их больнице «врача от Бога с золотыми руками» Евгения Королева.

Парламентарий Боровикова известила, что что уже направила депутатские запросы в краевой минздрав, прокуратуру и Счетную палату края.

«В ближайшее время намерена лично выехать в район, чтобы пообщаться с жителями и посетить больницу, из которой убегают все врачи, и пообщаться с главным врачом, который допустил случившийся медицинский коллапс», — пояснила Боровикова.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Алтайском крае «некому лечить, некому учить», в августе 2018 года сообщил президенту России Владимиру Путину тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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В ноябре 2019 года о невыносимых условиях труда, несправедливом распределении заработной платы, а также унижениях и издевательствах со стороны главного врача заявили доктора и медсестры Топчихинской ЦРБ.

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В марте 2022 года оказалась, что из-за катастрофической нехватки преподавателей студенты Барнаульского медицинского колледжа не получили даже элементарных навыков — делать инъекции.

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